Radović: Pobjeda protiv Švedske imperativ

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaši protiv Švedske imaju imperativ pobjede, a da bi je ostvarili moraće ozbiljno da se potrude, kazao je

selektor Boško Radović.

Crna Gora i Švedska odigraće sjutra utakmicu drugog kola kvalifikacija za Eurobasket.

Radović je istakao da predstojeća utakmica može da odredi dalji tok kvalifikacija.

“Baš zbog toga, pod imperativom pobjede smo protiv Švedske, koja je dobra reprezentacija, iako je oslabljena, bez dva igrača koja su veoma značajna za njih. Protiv Bugarske su pokazali da su dobra reprezentacija, veoma precizna, tačna u oba pravca i u odbrani i u napadu”, rekao je Radović.

Komentarišući rivala, on je naglasio da je švedska selekcija sastavljena od dosta dobrih igrača, iz njihove, ali i iz drugih evropskih liga, posebno iz Španije.

“Tako da nas očekuje težak meč u kojem ćemo morati dobro da se potrudimo da dođemo do pobjede”, rekao je Radović.

On očekuje reakciju ekipe nakon ubjedljivog poraza od Njemačke.

“Desi se mnogo većim reprezentacijama da odigraju lošu utakmicu, ali sa druge strane Crna Gora nije baš neko ko može više puta u toku godine da pobjeđuje ili igra egal utakmice sa svjetskim, evropskim i olimpijskim šampionima. Jasno je i da ovo nije sastav od prošlog ljeta, nedostaju tri značajna igrača, ali šta je tu je. I prije smo igrali sa kombinovanim sastavima”, rekao je Radović.

Radović je pozvao navijače da dođu u dvoranu Morača i pomognu ima da dođu do pobjede.

“Pozivam navijače naše reprezentacije da dođu i da napunimo Moraču, jer uvijek su u ovoj dvorani navijači bili naš šesti igrač i bili veoma važni za nas. Smatram da u ovoj utakmici nema favorita, jer su ovo dvije potpuno izjednačene ekipe, tako da svaki gledalac koji dođe biće nam od pomoći”, zaključio je Radović.

Kapiten Vladimir Mihailović smatra da Crna Gora ima imperativ pobjede.

“Nakon starta kvalifikacija i prvog kola protiv jedne, mogu reći favorizovane Njemačke, gdje smo apsolutno bili daleko od nekog nivoa kojem treba da težimo i koji mislim da možemo da ostvarimo, očekuje nas utakmica protiv Švedske. Definitivno je u pitanju nezgodna ekipa, ali s obzirom na to da igramo kod kuće, pred svojim navijačima, imamo imperativ pobjede”, rekao je Mihailović.

On očekuje da će navijači ispuniti dvoranu Morača.

“Znamo svi koliko je potrebna podrška sa tribina. Smatram da je dobro što će ulaz biti slobodan, a iskoristio bih i ovu priliku da pozovem sve navijače da dođu u što većem broju i da nam pomognu. Smatram da ovo može biti jako bitna pobjeda i veliki korak ka plasmanu, tako da nam je podrška jako bitna”, naglasio je Mihailović.

Švedska je na startu kvalifikacija ubjedljivo pobijedila Bugarsku 84:70, dok je crnogorska selekcija poražena od Njemačke 85:61.

Duel u dvorani morača počeće u 19, a ulazi u dvoranu Morača biće otvoreni dva sata ranije.

