Radović objavio spisak za start kvalifikacija, cilj plasman na EP

Podgorica, (MINA) – Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije, Boško radović, objavio je danas spisak igrača za start kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorsku selekciju na startu novog ciklusa očekuju mečevi protiv Njemačke u gostima (22. februar) i tri dana kasnije protiv Švedske pred svojim navijačima.

U grupi je i Bugarska.

Radović računa na 14 košarkaša.

Na spisku su: Kendrik Peri (Unikaha), Igor Drobnjak (SC Derbi), Luka Bogavac (SC Derbi), Vladimir Mihailović (Budućnost Voli), Petar Popović (Budućnost Voli), Fedor Žugić (Getingen), Dino Radončić (Bajern).

Pozvani su i Andrija Slavković (Budućnost Voli), Emir Hadžibegović (SC Derbi), Nemanja Radović (Mursija), Aleksa Ilić (Budućnost Voli), Vasilije Baćović (SC Derbi), Marko Simonović (Bešiktaš) i Zoran Nikolić (Vojvodina).

Radović za predstojeće duele nije mogao da računa na Nikolu Vučevića, Bojana Dubljevića i Nikolu Ivanovića, koji su bili na širem spisku.

Selektor se osvrnuo na izostanak Dubljevića i Ivanovića.

“U odnosu na Mundobasket fale Vučević, koji je u NBA i naravno znamo da ne može da nsatupa. Nedostaju Dubljević i Ivanović, jedni od najvažnijih igrača. Ivanović od Svjetskog prvenstva ima problema sa sitnim povredama i nije u stanju da bude sa nama. Dubljević ima familijarnih obaveza, koje mu ne dozvoljavaju da bude sa nama”, rekao je Radović na konferemciji za novinare.

On je istakao da fale dva ozbiljna igrača, ali da je stručni štab navikao da reprezentacija igra u raznim kombinacijama i sastavima.

“Čini mi se nikad mlađa reprezentacija. Imamo i iskusnijih, koji su tu godinama. Ključni su motivacija i odnos. Imamo puno igrača, koji su igrali na evropskom i svjetskim prvenstvima. Motivacija je ključna, a poznajući momke, motivacije neće nedostajati”, rekao je Radović.

On je naglasio da su igrači pokazali da, u bilo kojem sastavu da igraju, imaju karakter i pobjednički mentalitet.

“Odnos i motivacija su uvijek bili na nivou”, rekao je selektor Boško Radović.

Radović smatra da bi eventualni plasman na Eurobasket bio jedan od najvećih rezultata crnogorske selekcije.

“Kvalifikacije će biti jako zahtjevne, imamo tri ozbiljne ekipe. Ako se plasiramo to će biti jedan od boljih rezultata. Od mene nikad niste čuli da dajem alibi, ali sada je stvarno tako”, rekao je Radović.

Govoreći o rivalima u prvom “prozoru”, on je kazao da će biti gosti selekcije zvaničnog prvaka svijeta.

“Neće biti igrača iz NBA, ali to će biti tim sastavljen od evroligaških igrača. To je ekipa, koja bi, i da ode na EP bez NBA igrača, bila jedna od boljih. Moramo da budemo svjesni da igramo protiv svjetskih prvaka”, rekao je Radović.

Prema njegovim riječima, Švedska je kvalitetna, ima 5-6 igrača, koji igraju u španskoj ligi i košarkaše koji su glavni igrači u švedskoj ligi.

“Čekaju nas dvije, izrazito teške utakmice. Vremena je nikad manje – možda ćemo u kompletnom sastavu imati tri treninga prije utakmice sa Njemačkom”, objasnio je Radović.

On je naglasio da, bez obzira na probleme i kvalitet rivala, cilj plasman na Evropsko prvenstvo.

“Tu smo da se plasiramo i da Crna Gora kao košarkaška zemlja ode na EP. Idemo utakmicu po utakmicu”, poručio je Radović.

On je apelovao na navijače da dođu u dvoranu Morača na utakmicu sa Švedskom.

“Trebaće nam puna Morača. Uvijek nam treba, a sada će nam još više trebati. Trebaće nam navijači da bismo savladali Švedsku”, poručio je Radović.

Reprezentacija će prvi trening odraditi večeras u Bemaks areni.

Saopšteno je da je novi tim menadžer Sead Šehović.

