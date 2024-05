Radović objavio spisak za kvalifikacioni turnir

Podgorica, (MINA) – Selektor muške košarkaške reprezentacije Crne Gore Boško Radović objavio je danas spisak igrača za kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre.

Kvalifikacije su na programu su od 2. do 7. jula, a Crna Gora igraće na turniru u Letoniji sa Kamerunom i Brazilom.

U drugoj grupi su Letonija, Gruzija i Filipini. Po

dvije selekcije iz grupe idu u polufinale, a pobjednik turnira u Pariz.

Radović je na širem spisku pozvao 17 košarkaša.

Pozvani su Kendrik Peri (Unikaha), Igor Drobnjak (SC Derbi), Petar Popović (Budućnost Voli), Fedor Žugić (Getingen), Jovan Kljajić (Gran Kanarija), Luka Bogavac (SC Derbi), Zoran Vučeljić (SC Derbi), Džona Radebau (Mursija), Dino Radončić (Bajern).

Na spisku su i Andrija Slavković (Budućnost Voli), Emir Hadžibegović (SC Derbi), Aleksa Ilić (Budućnost Voli), Vasilije Baćović (SC Derbi), Marko Simonović (Bešiktaš), Zoran Nikolić (Vojvodina), Filip Anđušić (Podgorica) i Nikola Vučevič (Čikago).

Crnogorska reprezentacija okupiće se 15. juna, a pripreme će odraditi u Podgorici.

Crna Gora će takmičenje početi 2. jula sa Brazilom, dok će dan kasnije igrati sa Kamerunom.

Polufinale je na programu 6. jula, a dan kasnije finalni duel.

Kvalifikacioni turniri, osim u Letoniji, biće odigrani i u Španiji, Portoriku i Grčkoj.

Olimpijske igre su na programu od 26. jula do 11. avgusta.

