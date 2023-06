Radović izborio polufinale i obezbijedio bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović plasirao se u polufinale u pojedinačnoj konkurenciji i obezbijedio bronzanu medalju na Igrama malih zemalja Evrope.

Radović je, kao prvoplasirani u grupi sa tri pobjede, izborio plasman u četvrtfinale.

Savladao je u grupi Mladenovića iz Luksemburga (3:1), Gemijaninij iz Monaka (3:2) i Giardija iz San Marina (3:1).

U četvrtfinalu, u sjajnom meču, bio je bolji od predstavnika Malte Dimitrija Prokovcova, nekadašnjeg reprezentativca Češke i Ukrajine.

Radović je gubio 2:0 u setovima, izjednačio je na 2:2, a u petom imao je zaostatak od 8:4 i 9:7.

Radović je vezao četiri poena i sa 3:2 u setovima izborio polufinale.

Nastup u grupnoj fazi završio je Filip Radulović, koji koji je imao problema sa povredom.

Na korak od polufinala zaustavljena je Ivona Petrić, koja je u grupi pobijedila Kipranku Meletie (3:0) i predstavnicu Islanda Tasić (3:0), da bi u četvrtfinalu izgubila od Arijel Barbosu iz Luksemburga.

U četvrtfinalu zaustavljena je i Simona Perović, porazom od malteške takmičarke Kamele Jakob (3:0).

