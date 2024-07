Radović i Bakić na pripremama na Žabljaku

Podgorica, (MINA) – Crnogorski Paraolimpijci Filip Radović i Luka Bakić na priprema na Žabljaku i Zrenjaninu tražiće formu za dobar nastup na Paraolimpijskim igrama i napad na medalju u Parizu.

Bazični dio priprema odrađuju na Žabljaku, gdje će boraviti do 4. avgusta, nakon čega će se preseliti u Zrenjanin, u matični klub Banat.

Radović i Bakić nalaze se među 14 stonotenisera u kategoriji S10, koji će nastupiti u Parizu.

Direktan plasman izborilo je deset prvoplasiranih sa svjetske rang liste, a nakon trogodišnjeg nadmetanja Radović je kvalifikacioni ciklus završio na drugom, a Bakić na sedmom mjestu.

Radović je kazao da na Žabljaku imaju dobre uslove i da je na njima samo da treniraju i Paraolimpijske igre dočekaju što spremniji.

“Na Žabljaku odrađujemo bazični dio priprema, zajedno sa sparing partnerima iz Slovačke i Mađarske. Neki igrači iz Srbije doći će malo kasnije. Na Žabljaku smo do 4. avgusta, nakon čega se selimo u Zrenjanin i naš klub Banat, gdje je planiran završni dio priprema”, rekao je Radović agenciji MINA.

On je naglasio da će generalna proba urađenog na pripremama biti turnir u Češkoj, u redovnoj konkurenciji.

“Nadam se da ću se priprmiti što bolje i da ću u Parizu odigrati na najvećem nivou”, rekao je Radović.

Bakić je, govoreći o pripremnom periodu, kazao da je bilo jako teško, imajući u vidu da je olimpijska godina, naći igrače za sparing u julu.

“Igrači koji nastupaju u Parizu su već u pogonu, a ostali pripreme za narednu sezonu počinju kasnije, u avgustu. Uspjeli smo da obezbijedimo kvalitetne sparing partnere, dobru ekipu koja radi sa nama. Zadovoljni smo radom na treninzima, imamo dobre uslove, koristimo i teretanu, sve je kako treba”, rekao je Bakić.

Trener Vladimir Marić saopštio je da Radović i Bakić na Žabljaku imaju podršku dva vrhunska slovačka stonotenisera Martina Gumana i Adama Klajbera, kao i crnogorskog reprezentativca Filipa Radulovića.

Na pripremema je i zvanična prvakinja svijeta, Mađarica Aleksa Svitač sa trenerom Ivanom Vičekom.

Marić je kazao da reprezentacija na Žabljaku odrađuje kondicione pripreme pred najznačajnije takmičenje u 2024. godini.

“Imamo odlične uslove za rad na Žabljaku, služi nas i vrijeme, tako da je za sada sve idealno. Bićemo u Crnoj Gori do 4. avgusta, nakon čega se selimo u Zrenjanin”, rekao je Marić.

On je najavio je da ih u drugom dijelu priprema, od 5. avgusta, očekuje rad u Zrenjaninu sa igračima Banata, a najavljen je dolazak i reprezentativca Turske Tugaja.

Predsjednik Paraolimpijskog komiteta, Igor Tomić, kazao je da je, tokom posjete reprezentativcima, svjedočio dobro organizovanom i osmišljenom prvom dijelu priprema za Igre u Parizu.

“Želim da, ispred Paraolimpijskog komiteta, kažem veliko hvala Opštini Žabljak, Sportskom centru i direktorici Zagorki Šljivančanin. Ujedno, pozvao bih sve naše sportske organizacije, klubove i nacionalne selekcije, da koriste bogastvo koje u sportskom smislu nudi Žabljak”, rekao je Tomić.

Radović i Bakić rivale na paraolimpijskom turniru saznaće uoči početka turnira, na tehničkom sastanku, na kojem će biti i održan žrijeb.

Radović će, kao drugi nosilac turnira, biti slobodan u prvoj rundi takmičenja i izboriće direktan plasman u četvrtfinale.

Bakić će nastup među osam najboljih pokušati da izbori kroz osminu finala.

Crnogorsku delegaciju u Parizu, osim stonotenisera, činiće i atletičarka Maja Rajković i strijelac Milan Đinović.

Crna Gora sa paraolimpijskih igara ima jednu medalju, bronzu Filipa Radovića, osvojenu prije tri godine u Tokiju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS