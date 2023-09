Radović: Grčka kvalitetna selekcija, među deset najboljih na svijetu

Podgorica, (MINA) – Grčka je, iako oslabljena bez nekoliko igrača, kvaltetna selekcija, među deset najboljih na svijetu, kazao je crnogorski selektor Boško Radović.

On je, uoči sjutrašnjeg duela (10.40), kazao da utakmica, iako ne odlučuje o četvrtfinalu, ima rezultatski značaj.

“Svaka pobjeda donosi bodove za rang na FIBA listi tako da i da nema toga po meni na Svjetskom prvenstvu i nema nebitnih utakmica. Svaka utakmica je bitna tako i da ta sjutra sa Grčkom”, rekao je Radović.

Govoreći o nedjeljnom duelu, on je istakao da će biti drugačija košarka u odnosu na sva četiri dosadašnja meča na šampionatu.

“Do sad su to bili uglavnom ekipe sa kojim smo igrali sa puno tranzicije. Grčka je malo drugačija, igra strpljivo, traži višak, otvorene šuteve. Fizički je veoma snažna, možda fizički i bolja od Litvanije. Čeka nas težak meč, moramo biti koncentrisani i očekujemo dobru igru”, rekao je Radović.

Krilo crnogorske reprezentacije, Dino Radončić, kazao je da žele da ostave dobar utisak i pokažu da su kvalitetna ekipa.

“Želimo da ostavimo dobar utisak, da odemo sa pozitivnim skorom kući i da još jednom pokažemo da nije slučajno sve što smo napravili”, rekao je Radončić.

On je istakao da se u grčkoj selekciji osjetilo odsustvo glavnih igrača.

“Biće jedna čudna utakmica, i jedni i drugi ne igramo nizašta ali u svakom slučaju moramo da pokažemo od prvog minuta da smo došli tu da pobijedimo. Ako ne bude tako biće teško, a želja i motivacija ne smiju da fale”, rekao je Radončić.

