Radović drugi, Bakić šesti na rang listi

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijac Filip Radović sa 1.668 bodova zauzima drugo mjesto na oktobarskoj seniorskoj rang listi Svjetske parastoni tenis federacije, objavljeno je na zvaničnom sajtu te asocijacije.

Radović je, nakon srebrne medalje na Evropskom prvenstvu (EP) u Šefildu, zadržao isti plasman i za 30 bodova popravio bodovni saldo u kategoriji S10.

Plasman je pokvario Luka Bakić, koji nakon poraza u četvrtinalu EP u Šefildu zauzima šesto mjesto sa 1.557 bodova.

To je za dva mjesta slabiji plasman u odnosu na prethodnu rang listu.

Radoviću i Bakiću, pozicije koje trenutno zauzimaju, garantuju direktan plasman na Paraolimpijske igre u Parizu.

Čelnu poziciju zadržao je zvanični olimpijski, svjetski i evropski šampion, Poljak Patrik Čajnovski, sa 1.798 bodova.

Na treće mjesto probio se Austrijanac Kristijan Gardoš (1.583), četvrti je Mateo Bohas iz Francuske (1.576), a peti Poljak Igor Mištal (1.559).

Gardoš i Bohas su osvajači bronzanih medalja u Šefildu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS