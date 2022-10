Radošević prvak svijeta

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Predrag Radošević osvojio je titulu profesionalnog prvaka svijeta u verziji WBU.

On je večeras u Kelnu, odlukom sudija na poene, pobijedio Hrvata Boška Mišića.

Duel Radoševića i Mišića bio je glavni meč bokserske revije u Kelnu, a pobjednik je odlučen nakon 12 rundi.

Radošević se pobjedom u Kelnu nakon gotovo tri godine vratio na ring.

On je ostvario 35. pobjedu u 38. meču na profesionalnom ringu, a u karijeri ima i tri poraza.

Poražen je, osim Džame Saidija u Podgorici, u mečevima za titulu od Feliksa Šturma i Lijama Smita, u njemačkom Hemelnu.

