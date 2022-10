Radošević ponovo u ringu 15. oktobra u Njemačkoj

Podgorica, (MINA) – Crnogorski profesionalni bokser, Predrag Radošević, ponovo će u ring 15. oktobra u Njemačkoj, saopšteno je iz njegovog štaba.

Navodi se da će ime rivala biti naknadno saopšteno.

Biće to njegov povratak na ring nakon skoro tri godine i pobjede protiv Isama Asabova.

Meč protiv turskog borca, koji nastupa pod njemačkom zastavom, označio je tada povratak u ring za Radoševića nakon tačno pola godine i bio presudan jer je stigao nakon što je u borbi sa Njemcem Džameom Saidijem, na podgoričkom Trgu nezavisnosti, propustio priliku da ujedini evropske titule u verzijama WBO i IBF.

Radošević je kazao da želim pobjedu za povratak u sam vrh.

“Svjestan sam da je ovo za mene meč u kojem imam dva puta ili da se povučem ili da se pobjedom vratim u sam vrh. Dobro sam trenirao.svjestan sam koliku važnost ovaj duel može imati za mene”, kazao je Radošević.

Crnogorski profesionalni bokser je do sada na profesionalnom ringu imao 37 borbi, ostvario je 34 pobjede i tri poraza.

On je, osim poraza od Saidija u Podgorici, poražen u mečevima za titulu, od Feliksa Šturma i Lijama Smita.

U njemačkom Hemelnu osim protiv Asabova nastupao je i protiv Ronija Gabela za WBO titulu.

“Strpljivo se pripremam, čekam detaljnije informacije, a iako još ne znam ime rivala vjerujem da će biti vremena da ga analiziram. Ali, svakako vrlo sam motivisan i vjerujem u sebe”, rekao je Radošević.

