Radičević: Predstojeća sezona posljednja u karijeri

Podgorica, (MINA) – Legendarna crnogorska rukometašica Jovanka Radičević saopštila je da će predstojeća sezona biti posljednja u njenoj karijeri.

Članica ljubljanskog Krima kazala je da je dobro razmislila prije te odluke, navodeći da je ona došla iz srca.

“Svaku odluku donosim pažljivo. I u životu i u sportu sam se vodila intuicijom i do sada su odluke bile ispravne. Ponosna sam na sve što sam postigla, ova odluka je došla iz srca. Znam da imamo kvalitetan tim i daću sve od sebe da u posljednjim trenucima svi zajedno zaplešemo”, rekla je Radičević za zvanični sajt Krima.

Ona je naglasila da je njena želja da u posljednjoj sezoni sa Krimom izbori plasman na finalni turnir Lige šampiona.

“Nadam se da ćemo to ostvariti. Vjerujem da ću se oprostiti kao što sam i od reprezentacije“, rekla je Radičević.

Ona je u karijeri četiri puta bila najbolje desno krilo Evrope.

Ligu šampiona osvajala je jednom u dresu Đera, a tri puta je gubila u finalu.

Sa reprezentacijom Crne Gore osvojila je srebro na Olimpijskim igrama u Londonu i titulu prvaka Evrope 2012. u Beogradu.

Ima i bronzu sa Evropskog prvenstva 2022. godine.

U karijeri igrala je za Budućnost, Đer, Vardar, Bukurešt, tursku Kastamonu, a od 2022. godine je u Krimu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS