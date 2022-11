Radičević najbolje desno krilo EP

Podgorica, (MINA) – Crnogorska rukometašica Jovanka Radičević peti put u karijeri proglašena je za najbolje desno krilo na velikim takmičenjima, a treći put na evropskim prvenstvima.

Dio najbolje postave bila je na šampionatima Starog kontinenta 2012. i 2020. godine i prvenstvima svijeta 2015. i 2019. godine.

U idealnom timu šampionata u Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori su još lijevo krilo Danske Ema Fris, pivot Francuskinja Poleta Fopa, bekovi Kristina Neagu (Rumunija), Stine Oftedal (Norveška) i Katrin Klujber (Mađarska) i golmanka Kleopatra Darlo (Francuska).

MVP je Norvežanka Heni Rejstad, a najbolja defanzivka Katrine Hejndal iz Danske.

Radičević će danas protiv Francuske odigrati posljednji meč u dresu crnogorske reprezentacije.

