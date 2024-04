PSŽ i Borusija u polufinalu, Barselona i Atletiko eliminisani

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Pari Sen Žermena i Borusije iz Dortmunda plasirali su se u polufinale Lige evropskih šampiona.

Pari Sen Žermen je večeras kao gost, u revanš meču četvrtfinala, savladao Barselonu 4:1 i zahvaljujući ubjedljivijem trijumfu izborio polufinale.

Barselona je prvi duel u Parizu dobila 3:2.

Domaćin je poveo golom Rafinje u 12. minutu.

Izjednačio je Usman Dembele u 40, potpuni preokret donio je Portugalac Vitinja u 54. minutu.

Na 3:1 povisio je Kilijan Mbape u 61. iz jedanaesterca, a isti igrač postavio je konačan rezultat u 89. minutu.

Barselona je od 29. minuta igrala sa fudbalerom manje, nakon isključenja Arauha.

Iznenađenje je priredila i Borusija, koja je u Dortmundu savladala Atletiko 4:2 i nadoknadila zaostatak iz Madrida od 2:1.

Domaćin je poveo golom Julijana Branta u 34, a na 2:0 povisio je Jan Matsen u 39. minutu.

Madridski tim je autogolom Matsa Humelsa smanjio na 2:1 u 49, dok je Anhel Korea u 64. minutu poravnao na 2:2.

Narednih pet minuta bilo je kobno sa španskog predstavnika.

U 71. Niklas Filkrug ponovo je domaći sastav doveo u vođstvo, a tri minuta Marsel Zabicer riješio je sve dileme.

Za polufinale sjutra će igrati Mančester siti i Real (3:3), odnosno Bajern i Arsenal (2:2).

