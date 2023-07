Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Španije 11:7 (2:2, 3:3, 4:2 i 2:1), u drugom kolu D grupe Svjetskog prvenstva u Fukuoki.

To je prvi poraz crnogorskih vaterpolista na šampionatu, nakon startnog trijumfa protiv Južne Afrike 35:10.

Španija je zabilježila i drugu pobjedu, nakon što je bila bolja i od Srbije 16:14 i obezbijedila direktan plasman u četvrtfinale.

Crnogorsku selekciju povoljnijeg rezultata koštala je slabija realizacija igrača više i pet vezanih nerealizovanih napada.

Zvanični prvak svijeta u trećoj četvrtini stekao je prednost od tri gola, koju je u finišu meča uspio i da uveća.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića dugo su imali priključak, ali su, nakon nekoliko nerealizovanih napada, dozvolili rivalu da dođe do ubjedljivijeg vođstva i produži seriju pobjeda u međusobnim duelima.

Junak trijumfa Španije bio je Filipe Perone sa pet pogodaka.

Dvostruki strijelac za Crnu Goru bio je Bogdan Đurđić, dok su se po jednom upisali Aleksa Ukropina, Miroslav Perković, Kanstantin Averka, Uroš Čučković i Vlado Popadić.

Golman Petar Tešanović imao je devet odbrana.

Crnogorski vaterpolisti u posljednjem kolu, u petak (5.00h), igraće sa Srbijom.

