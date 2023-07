Prvi poraz crnogorskih rukometašica

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore upisala je poraz na startu Glavne runde juniorskog prvenstva Evrope u Rumuniji.

Crnogorske rukometašice izgubile su danas od Mađarske 28:25 (14:13).

To je prvi poraz izabranica trenera Igora Markovića, nakon što su prvi krug takmičenja završile sa dva trijumfa i remijem.

Savladale su selekcije Sjeverne Makedonije 33:29 i Češke 29:25, dok su sa Danskom remizirale 29:29 (13:15).

Crna Gora je u meču, u kojem su se rivali smjenjivali u vođstvu, u 46. minutu vodila 23:21.

Serijom od 6:1, mađarska selekcija je uspjela da dođe do preokreta i vođstva u 58. minutu (27:24) i zadrži ga do kraja.

Mađarsku, koja je u dosadašnjem dijelu šampionata ostvarila maksimalan učinak, do četvrtog trijumfa vodila je Liliana Černjanski sa deset pogodaka.

U crnogorskoj reprezentaciji najefiNikolina Marković sa sedam i Anđela Milošević sa šest, dok je Ema Kolić meč završila sa četiri pogotka.

Crna Gora će u narednom kolu, sjutra u 16 sati i 30 minuta, igrati sa Francuskom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS