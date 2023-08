Prvi poraz crnogorskih rukometaša na SP

Podgorica, (MINA) – Kadetska rukometna reprezenatcija Crne Gore poražena je večeras od Sjeverne Makedonije 29:20, u drugom kolu Svjetskom prvenstvu za igrače do 19 godina u Hrvatskoj.

To je prvi trijumf crnogorskih rukometaša na šampionatu, nakon trijumfa protiv Gruzije.

Crna Gora je u prvom poluvremenu odlično parirala protivniku, a nekoliko puta imala je i minimalnu prednost.

Makedonija, koja je na polovini meča imala prednost od dva gola (12:10), u 40. minutu povela je 17:12.

Crnogorska reprezentacija do kraja meča nije uspjela da priđe na manje od tri gola zaostatka.

Andrej Dobrković je bio najefikasniji sa sedam golova, dok je Darko Đurković postigao četiri.

Crna Gora će sjutra (19.30) igrati protiv Norveške, koja ima maksimalan učinak nakon dva kola.

