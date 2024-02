Prosinečki: Interesantna grupa, može se igrati sa svima

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore dobila je zanimljivu grupu i rivale sa kojima može da igra i nada se dobrim rezultatima, kazao je selektor Robert Prosinečki.

Crna Gora je voljom žrijeba u Parizu, u novoj sezoni Lige nacija, svrstana u grupu B4 sa Velsom, Islandom i Turskom.

Novi selektor kazao je da su sve ekipe po mjeri, ali da imaju kvalitet.

“Interesantna grupa. Mislim da su sve ekipe po mjeri, sa svakom ekipom se može igrati, tako da se nadamo i dobrom rezultatu. I Vels i Island i Turska su dobre ekipe, tako da neće biti lako, ali mogu reći da smo zadovoljni žrijebom”, rekao je Prosinečki.

Crnogorski fudbaleri u kvalifikacijama za EURO 2012 igrali sa Velsom i upisali po pobjedu i poraz.

Turska je bila rival i u prijateljskim i u kvalifikacionim duelima.

U maju 2016. Turska je u Antaliji, u prijateljskom meču, slavila 1:0, da bi nepune dvije godine kasnije, bilo 2:2 u Podgorici.

Isti rezultat viđen je u Istanbulu, u septembru 2021, u okviru kvalifikacija za SP u Kataru, da bi mjesec i po kasnije Turska došla do trijumfa u Podgorici.

Jedini duel između Crne Gore i Islanda, i to prijateljski, odigran je u februaru 2012. u Podgorici, kada su “sokoli” slavili 2:1.

