Promotivni meč kadeta u Plavskom jezeru

Podgorica, (MINA) – Članovi kadetske vaterpolo reprezentacije posjetili su danas sjever Crne Gore i odigrali odigrali revijalnu utakmicu u Plavskom jezeru, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Crnogorski kadeti nedavno su osvojili srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Podgorici.

Pokrovitelji događaja i pokretači ideje da se crnogorski najtrofejniji sport prvi put predstavi na sjeveru bili su Opština i Turistička organizacija Plav, kao i Vaterpolo i plivački savez Crne Gore u saradnji sa Turističkom organizacijom Kotor.

Ispred domaćina “mlade ajkule” dočekali su predsjednici opštine Plav Nihad Canović i Skupštine tog grada Alen Balić, kao i direktori Turističke organizacije Eldin Feratović i Centra za kulturu “Husein Bašić”, Vlado Knežević.

Delegaciju VPS predvodio je predsjednik Skupštine Mirza Krcić.

