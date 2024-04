Produžena saradnja sa Pivarom Trebjesa

Podgorica, (MINA) – Fudbalski savez Crne Gore produžio je danas sponzorski ugovor sa Pivarom Trebjesa, saopšteno je iz te asocijacije.

Sponzorski ugovor na period od godinu potpisali su predsjednik Fudbalskog saveza Dejan Savićević i izvršna direktorica Trebjese Sanja Ćalasan.

Savićević je, nakon potpisivanja ugovora, kazao da saradnja Pivare Trebjesa i Fudbalskog saveza predstavlja izuzetan primjer društveno odgovornog ponašanja velikih kompanija.

On je istakao da ga raduje produžetak saradnje sa partnerom koji je uz Fudbalski savez više od deset godina.

“Pivara Trebjesa i Nikšićko pivo predstavljaju izuzetan primjer odgovornog odnosa velikih kompanija prema fudbalu i sportu generalno. Njihov napor da kroz saradnju sa Fudbalskim savezom daju doprinos unaprijeđenju fudbalskog ambijenta za svaku je pohvalu i uvjeren sam da će i narednih godina nastaviti sa ulaganjem u crnogorski sport”, rekao je Savićević.

On je kazao da vjeruje da će biti prilike da se svi zajedno raduju uspjesima nacionalnog tima.

Direktorica Pivare, Sanja Ćalasan, kazala je da je zadovoljna nastavkom saradnje sa Fudbalskim savezom, navodeći da vjeruje da će “hrabri sokoli” u narednom periodu prirediti mnogo povoda za slavlje.

“Tradicionalna povezanost fudbala sa pivom ogleda se i u saradnji Nikšićkog sa Fudbalskim savezom Crne Gore koja traje već deceniju i po. Zadovoljstvo nam je da budemo podrška crnogorskom sportu, posebno fudbalu i da zajedničkim snagama, kao jedan tim, izađemo na teren”, rekla je Ćalasan.

Ona je naglasila da se najveće sportske, ali i tržišne utakmice, dobijaju srcem.

“Uvjereni smo da naša reprezentacija ima kvalitet, srce i snagu za još mnogo uspjeha i mi im kroz dugogodišnje partnerstvo pružamo povjerenje i podršku. Ponosni smo što nas je Savez prepoznao kao snažnog partnera i sigurni da će biti mnogo povoda da hrabri sokoli slave uz svoje omiljeno Nikšićko”, kazala je Ćalasan.

