Produžena saradnja sa kompanijom SBbet

Podgorica, (MINA) – SBbet i Rukometni savez za još dvije godine produžili su saradnju, a novi sponzorski ugovor potpisali su predsjednik Petar Kapisoda i vlasnik kompanije Aleksandar Špadijer.

Ugovorom je predviđeno da će sve reprezentativne selekcije, kao i prethodnih godina, na opremi nositi logo SBbeta, a ta kompanija i dalje će biti sponzor Prve muške i Prve ženske lige.

Saopšteno je da je SBbet partner Saveza od novembra 2019. godine, kao i da je, imajući u vidu činjenicu da je saradnja bila na obostrano zadovoljstvo, bilo očekivano da će ugovor ponovo biti produžen.

Kazao je da je SBBet prvi sponzor koji je prije tri godine pružio podršku Savezu kada je imaao najviše finansijskih problema i neizmirenih obaveza.

“Zato je naša saradnja posebna i radujemo se što je nastavljamo, nakon što smo u protekle tri godine, zajednički, ostvarili odlične rezultate. Ovog puta potpisujemo dvogodišnji ugovor, čime saradnju izdižemo na još viši nivo, jer potvrđujemo da razmišljamo na duže staze, za dobrobit crnogorskog rukometa i njegov razvoj u Crnoj Gori i zadržavanje prestižnog mjesta koje imamo i na evropskoj mapi”, rekao je Kapisoda.

On se zahvalio kompaniji SBBet i vlasniku Aleksandru Špadijeru na kontinuiranoj podršci, navodeći da vjeruje da će kao i do sada obostrano biti zadovoljni saradnjom.

Špadijer je kazao da da prva kladionica u Crnoj Gori sa tim partnerstvom potvrđuje svoju misiju – podrška reprezentativnim selekcijama koje su uvijek bile pravi predstavnici Crne Gore na međunarodnoj sceni.

“Period iza nas je donio brojna slavlja lavica i lavova. Od januarskih uzbuđenja i pune Morače u aprilu, do plasmana na Svjetsko prvenstvo za muškarce, ali i novih izazova koji nam predstoje, SBbet je s ponosom pratio najbolje rukometašice i rukometaše Crne Gore”, rekao je Špadijer.

On je naglasio da je SBbet i prethodnih godina ponosno stajao na dresu rukometne reprezentacije, podržavao seniore i seniorke, kao i mlade generacije koje tek treba da zauzmu svoje mjesto na svjetskoj rukometnoj sceni.

“Nastavljamo da pružamo bezrezervnu podršku Rukometnom savezu i predsjedniku Kapisodi u svim budućim takmičenjima, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Zadovoljstvo je biti dio tima koji ne odustaje i koji pomjera granice u svakom smislu. SBbet stavlja društvenu odgovornost među vodilje svog poslovanja, pa će produžetak saradnje sa Rukometnim savezom Crne Gore zaista biti na ponos ove kompanije”, kazao je Špadijer.

