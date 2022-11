Prlja u petak za titulu prvaka Balkana

Podgorica, (MINA) – Član cetinjskog Kik boks kluba Lovćen, Nikola Prlja, boriće se u petak protiv Dajana Ivanovića iz Bosne i Hercegovine za titulu profesionalnog prvaka Balkana, saopšteno je iz cetinjskog kluba.

Borba će biti održana u kategoriji do 62,2 kilograma, u disciplini lou kik, a planirana je da traje pet rundi po tri minuta.

U okviru manifestacije Cetinje Montenegro fajt biće održano deset uvodnih borbi, u konkurenciji juniora i seniora, u kojima će se rivali biti borci iz crnogorskih klubova i regiona.

Trener cetinjskog kluba Janko Kuzman kazao je da Prlja ima veliku priliku da se bori i osvoji pojas pred svojom publikom.

“Siguran sam da će dati i posljednji atom snage da pojas ostane na Cetinju. Pobjeda u tom meču značiće mu puno u nastavku karijere”, rekao je Kuzman agenciji MINA.

Manifestacija u Sportskom centru Lovćen počeće u 19 sati.

