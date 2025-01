Primorac slavio u Puli

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca savladali su večeras u Puli ekipu Primorja 14:11, u utakmici 13. kola regionalne Premijer lige.

Gosti su pitanje pobjednika riješili serijom od 5:0, sredinom posljednje četvrtine, za vođstvo od 14:10, dva minuta i 13 sekundi prije kraja.

Kotorski tim do petog trijumfa vodio je Dušan Matković sa pet golova.

Dvostruki strijelci u pobjedničkom timu bili su Draško Brguljan, Nika Šušiašvili i Marko Mršić, dok su se po jednom upisali Nikola Brkić, Đorđije Stanijević i Balša Vučković.

U domaćem sastavu najbolji je bio Tin Brubnjak sa četiri gola.

