Primorac slavio i protiv Peristerija

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca kao pobjednici turnira plasirali su se grupnu fazu Eurokupa.

Primorac je danas u Kotoru, u posljednjem kolu kvalifikacionog turnira, savladao Peristeri 12:6 i sa četiri pobjede izborio nastavak takmičenja.

Slavio je u Kotoru i protiv Panatinaikosa 8:7, Hanovera 11:7 i španske Terase 14:12, nakon boljeg izvođenja peteraca.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Marko Mršić sa tri, dok su po dva gola postigli Marko Gopčević, Petar Ćetković i Đorđe Stanojević.

Po jednom u strijelce upisali su se Draško Brguljan, Nemanja Vico i Stjuart Lembi.

