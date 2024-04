Primorac šampion Crne Gore u juniorskoj konkurenciji

Podgorica, (MINA) – Juniori Primorca, igrači rođeni 2006. godine i mlađi, osvojili su titulu prvaka Crne Gore.

Mladi kotorski vaterpolisti bili su prvi na turniru koji je odigran na njihovom bazenu, u konkurenciji Jadrana, Katara i Budućnosti.

Meč odluke odigran je u prvom kolu, u kojem je Primorac nakon petaraca savladao Jadran 16:15 (1:2, 6:3, 3:5, 3:3 i 3:2).

Kotorani su bili bolji i od Katara, nakon velikog preokreta – 12:10 (4:5, 0:3, 5:0, 3:2) i Budućnosti 19:6 (7:0, 5:1, 4:4, 3:1).

Jadran je bio drugi, jer je poslije poraza od Primorca upisao dva trijumfa protiv Budućnosti 17:5 (3:1, 4:1, 6:2 i 4:1) i Katara 16:11 (3:1, 6:1, 1:5 i 6:4).

Kao trećeplasirani završio je Kataro, pobjedom u meču protiv Budućnosti 17:14 (5:0, 7:3, 3:4, 2:7).

