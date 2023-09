Primorac od sjutra domaćin turnira

Podgorica, (MINA) – Kotor će od četvrtka do nedjelje biti domaćin kvalifikacionog turnira za plasman u grupnu fazu Eurokupa.

Na kotorskom turniru, osim domaćeg Primorca, igraće još njemački Hanover, španska Terasa i grčki klubovi Peristeri i Panatinaikos.

Nastavak takmičenja u Eurokupu izboriće dvije prvoplasirane ekipe.

Primorac će na startu turnira, sjutra u 18 sati, igrati protiv Panatinaikosa.

Dan kasnije sastaće se sa Terasom, a u subotu sa Hanoverom.

Za nedjelju, posljednjeg dana turnira, zakazan je duel sa Peristerijem.

Primorac je sezonu na evropskoj sceni počeo u Ligi šampiona, ali se nakon turnira u Kragujevcu preselio u Eurokup.

