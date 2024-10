Primorac nakon peteraca poražen od Olimpijakosa

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca poraženi su večeras u Atini, nakon slabijeg izvođenja peteraca, od Olimpijakosa 20:19, u utakmici prvog kola D grupe Lige šampiona.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 12:12.

Primorac je bio blizu podviga, pružio je snažan otpor i mogao do pobjede i u regularnom toku.

U penal seriji više sreće i koncentracije imao je domaćin.

Primorac je u šestoj seriji imao priliku da slavi, Konstantinois Genidunijas je pogodio prečku, ali ukzanu šansu za trijumf nije iskoristio Nika Šušijašvili.

Kod rezultata 20:19, Đorđu Stanojeviću je odbranio šut Panjajotis Corcatos i svom timu donio dva boda.

Genijudinas je sa četiri pogotka bio najefikasniji u pobjedničkom sastavu.

Kod Primorca dvostruki strijelci bili su Savo Ćetković, Dušan Matković, Šušijašvili i Stanojević.

Primorac će u narednom kolu ugostiti Savonu 16. oktobra.

