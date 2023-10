Primorac bolji od Trsta

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobijedili su večeras u Kotoru ekipu Trsta 9:8, u prvom kolu D grupe Eurokupa.

Kotorski tim odigrao je dobar meč, prvu četvrtinu dobio je 3:2, dok je u finišu druge, nakon serije od tri vezana gola, poveo 7:3.

Italijanski predstavnik je u posljednjem dijelu uspio da smanji zaostatak na gol (8:7, 9:8), ali ne i da ugrozi trijumf.

Dvostruki strijelci u pobjedi Primorca bili su Marko Gopčević, Marko Mršić i Đorđe Stanojević, dok su se po jednom upisali Nikola Marković, Nemanja Vico i Petar Ćetković.

U italijanskom timu po dva gola Rej Petronio, Đuzepe Valentino i Đakomo Bini.

U drugom meču te grupe Ortiđa je pred svojim navijačima slavio protiv Panioniosa 13:12.

Primorac će u drugom kolu, 19. oktobra, ugostiti Panionios.

