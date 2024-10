Primorac bolji od Primorja

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobijedili su večeras u Budvi riječko Primorje 12:11 (3:2, 4:3, 2:2 i 3:4), u utakmici drugog kola Premijer Regionalne lige.

To je prvi trijumf hercegnovskog tima u regionalnom takmičenju ove sezone, nakon startnog poraza od Novog Beograda.

Primorac je tokom cijelog meča bio u vođstvu, poveo je na startu 3:0, a prednost od tri gola imao je i početkom treće (8:5) i sredinom posljednje četvrtine (11:8).

Primorje je u finišu uspjelo da smanji zaostatak na gol, imalo je i posljednji napad za izjednačenje, ali nije uspjelo da ga realizuje.

Najefikasniji u kotorskom timu bio je Dušan Matković sa tri gola, Savo Ćetković, Draško Brguljan, Niko Šušiašvili i Marko Mršić postigli su po dva, dok se jednom u strijelce upisao Nikola Brkić.

U riječkom timu, na čijem se golu posebno istakao golman Maurio Ivan Čubranić sa 11 odbrana, najefikasniji je bio Tin Brubnjak sa tri, Marin Dašić i Lucijan Dujmić postigli su po dva, a po gol Viktor Tončinić, Gabrijel Burburan i Karlo Babić.

Jadran će u drugom kolu, sjutra u 19 sati, biti gost ekipe Šapca.

