Primorac bolji od Jadrana

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobijedili su u Kotoru ekipu Jadrana iz Herceg Novog 15:13 (3:4, 5:3, 1:3 i 6:3), u šestom kolu prvenstva Crne Gore.

Jadran, koji je u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario maksimalan učinak, sredinom druge četvrtine vodio je 7:4, ali je domaćin do poluvremena napravio preokreta i poveo 8:7.

Jadran je vodio i 10:9, ali je Primorac napravio seriju od 4:0 i praktično riješio pitanje pobjednika.

Primorac je do pobjede vodio Marko Mršić sa pet, Đorđije Stanojević je postigao četiri, dok su po dva gola postigli Nemanja Vico i Nikola Brkić.

U ekipi Jadrana najbolji je bio Ivan Nagaev sa pet golova.

Obje ekipe ligaški dio završili su sa po pet pobjeda i porazom, ali je Jadran zahvaljujući boljem međusobnom skoru osvojio prvo mjesto.

