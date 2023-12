Primorac bez osmine finala

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca nijesu uspjeli da se plasiraju u osminu finala Eurokupa.

Primorac je večeras u Kotoru, u šestom kolu D grupe, poražen od italijanske Ortiđe 18:12.

Kotorskom timu za plasman među 16 najboljih bio je dovoljan i poraz od četiri gola.

Ortiđu je do pobjede i osmine finala vodio Japanac Jusuke Inaba sa šest golova.

U kotorskom timu bolji od ostalih bio je Marko Gopčević sa četiri, Marko Mršić je upisao tri, a po dva Nemanja Vico i Balša Vučković.

