Preminuo Vladislav Kladnik

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnji karatista Budućnosti Vladislav Kladnik preminuo je danas u Podgorici, saopšteno je iz podgoričkog karate kluba.

Kladnik je bio član prve ekipe i jedan od najboljih karatista u istoriji kluba.

Bio je standardni reprezentativac Jugoslavije i učesnik evropskih i svjetskih prvenstava.

Kladnik će biti sahranjen sjutra, u 15 sati, na podgoričkom groblju Zagorič.

