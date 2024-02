Preković i Bitević gosti na trening kampu Karate kluba Junior

Podgorica, (MINA) – Podgorički karate klub Junior od petka do nedjelje biće domaćin trening kampa, na kojem će gosti biti nosioci najsjajnijih medalja sa najvećih svjetskih takmičenja, Jovana Preković i Slobodan Bitević.

Preković je olimpijska šampionka iz Tokija, a u 2021. godini osvojila je i evropsko i svjetsko zlato.

Dvostruka je evropska i svjetska šampionka.

Bitević ima dva evropska i jedno pojedinačno svjetsko zlato.

Bio je i dio tima koji je 2010. godine u Beogradu osvojio ekipno svjetsko zlato.

Trener Juniora, Tanja Dukić, kazala je da je podgoričkom klubu izuzetna čast da ugosti takmičare koji su osvajanjem svetskih, evropskih i olimpijske medalja obilježili posljednju deceniju karate sporta, ne samo u Srbiji, već i u regionu.

“Oni će u naredna dva dana održati nekoliko treninga i motivaciono – edukativnu radionicu našim takmičarima u borbama, a treninzima će prisustvovati i naši drugari iz karate kluba Bar sa kojima imamo sjajnu saradnju i brojne zajedničke aktivnosti”, rekla je Dukić.

Ona je naglasila treneri u karate klubu Junior teže da djeci prenesu ljubav prema sportu i usade im vrijednosti koje će im biti od koristi, ne samo u karate karijeri, već i u životu.

“Vjerujemo da će kampovi i gostujuće radionice i treninzi da ih motivišu da nastave da treniraju i da uživaju u karate sportu. S druge strane, takvim pristupom i radom, vjerujem da potvrđujemo i roditeljima da je naš klub bio i prava adresa i odličan izbor za sportski razvoj njihove djece”, kazala je Dukić.

Bitević je istakao da mu je drago što će imati priliku da radi sa djecom i da će dati sve od sebe da uživaju u treninzima.

“Da kroz edukativne radionice i praktične treninge podignu svoje sportske performanse u karateu i izađu sa seminara još bolji. Siguran sam da je to početak jedne lijepe saradnje i da će u godinama koje dolaze to postati tradicija”, rekao je Bitević.

Olimpijska šampiona iz Tokija, kazala je da joj je drago što je prva stanica na njihovom zajedničkom trenerskom putu Podgorica i karate klub Junior.

“Očekujemo jednu lijepu i pozitivnu atmosferu, jako smo uzbuđeni što ćemo se ovog vikenda družiti sa našim prijateljima i kolegama iz sporta, ali prije svega što ćemo moći djeci iz karate kluba Junior da pružimo naše iskustvo i energiju, kao potporu za sve što ih očekuje u nastavku takmičarske sezone”, rekla je Preković.

Ona je najavila da će sa Bitevićem 31. marta u Beogradu organizovati međunarodni karate seminar.

“Želimo da svoje bogato iskustvo i znanje podijelimo sa budućim generacijama i na taj način da razvijamo karate kao sport i što je više moguće da promovišemo zdrave vrijednosti koje su važne za biopsihosocijalni razvoj kod deteta”, rekla je Preković.

Za sjutra zakazan je trening, u 20 sati i 15 minuta, u sali u ulici Kralja Nikole 124.

Dan kasnije planirana je radionica (11.00), kao i trening u 18 sati.

Osnivač Karate klub Junior, koji će uskoro proslaviti šesti rođendan, je Milena Milačić, članica trofejnog kata tima, koji je 2007. godine u Bratislavi osvojio evropsku bronzu.

Od kraja marta 2022. godine je selektorka Crne Gore u katama za muškarce.

Trenerski tim JUniora, osim Milačić, čine i Nemanja Brašanac, Tanja i Ana Dukić i Tamara Radunović.

