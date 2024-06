Portugal ubjedljiv protiv Turske

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Portugala pobjedili su u Dortmundu selekciju Turske 3:0, u utakmici drugog kola F grupe Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Portugal je upisao drugi trijumf i osigurao prvo mjesto u grupi.

Turska nakon dva odigrana kola ima polovičan učinak – pobjedu i poraz.

Portugal je poveo golom Bernarda Silve u 21. minutu.

Autogolom Samet Akajdin je povisio na 2:0 u 29, a pitanje pobjednika riješio je Bruno Fernandeš u 56. minutu.

U drugom meču te grupe fudbaleri Gruzije i Češke igrali su u Hamburgu neriješeno 1:1.

Obje selekcije upisale su prve bodove na šampionatu.

Gruzija, koja debituje u Njemačkoj, povela je golom Georgesa Mikautadzea u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.

Konačan rezultat postavio je Patrik Šik u 59. minutu.

Za 21 sat u Kelnu zakazan je duel E grupe, između Belgije i Rumunije.

U drugom meču te grupe Ukrajina je juče u Dizeldorfu savladala Slovačku 2:1.

