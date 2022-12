Portugal i Južna Koreja u osmini finala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Portugala i Južne Koreje plasirali su se u osminu finala Svjetskog prvenstva u Kataru.

Južna Koreja je u Dohi, u H grupi, savladala Portugal 2:1 i kao drugoplasirana izborila

nokaut fazu.

Portugal je ranije obezbijedio prvo mjesto u grupi.

Južna Koreja je imala isti učinak kao Urugvaj i istu gol razliku, pa je putnika u

osminu finala odlučio veći broj datih golova

Urugvaj jednu posljednjem kolu pobijedio Ganu 2:0.

Rivali Porugala i Južne Koreje biće poznati nakon utakmica trećeg kola u G grupi, u

kojima će se u 20 sati sastati Kamerun i Brazil, odnosno Srbija i Švajcarska.

Nakon završetka takmičenja u grupama A, B, C, D, E i F, poznato je šest parova osmine finala.

Sastaće se: Engleska – Senegal, Sjedinjene Američke Države – Holandija, Argentina –

Australija, Poljska – Francuska, Hrvatska – Japan i Španija – Maroko.

