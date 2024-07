Porazi Hrvatske i Srbije

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Hrvatske i Srbije upisali su poraze u drugom kolu olimpijskog turnira u Parizu.

Hrvatska je u A grupi izgubila od Italije 14:11.

U toj grupi crnogorsku selekciju u 19 sati i 30 minuta očekuje duel sa Grčkom.

Srbija je u B grupi poražena od Australije 8:3.

Australija je odlučujuću prednost stekla tokom prve dvije četvrtine, kada je povela 6:0.

Srbija je prvi gol postigla 40 sekundi prije kraja druge četvrtine.

