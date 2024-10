Poraz SC Derbija u Novom Mestu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Novom Mestu od Krke 97:91, u petom kolu Admiralbet ABA lige.

Obje ekipe nakon ovog kola imaju isti skor – po dva trijumfa i tri poraza.

SC Derbi je u u finišu prve četvrtine imao devet poena prednosti (22:13), dok je u drugom dijelu meča razlika dva puta iznosila sedam koševa (34:27, 36:29).

Gosti su, poslije trojke Erika Nila, poveli 57:48, početkom treće četvrtine.

Uslijedio je pad u igri podgoričkog tima i serija od 11:0 domaćina za vođstvo od 67:62, u finišu treće četvrtine.

Uslijedio je novi odgovor i šest poena SC Derbija za novo vođstvo (68:67).

Početkom posljednje četvrtine ekipe su se smjenjivale u vođstvu, a na tri minuta i 48 sekundi prije kraja Krka je vezala pet poena i povela 87:80, a vodila je i 93:85.

SC Derbi se nije predavao, vezao je šest poena i 36 sekundi prije kraja prišao na minus dva (93:91), ali nije mogao do preokreta.

Krku je do pobjede vodio Mark Garsija sa 19, dok su po 13 poena dodali Miha Cerkvenik i Tibor Mirtič.

Najefikasniji kod SC Derbija bio je Zoran Nikolić sa 21, Erik Nil je ubacio 19, a Igor Drobnjak 13 poena.

SC Derbi u narednom kolu dočekuje FMP.

