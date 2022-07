Poraz šahista, pobjeda crnogorskih šahistkinja

Podgorica, (MINA) – Ženska šahovska reprezentacija Crne Gore savladala je Oman 3,5-0,5, dok je muška selekcija poražena od Irana 3:1, u meču trećeg kola šahovske Olimpijade u Indiji.

To je prvi poraz šahista, nakon dva startna trijumfa.

Na prvoj tabli, Denis Kadrić je u ranoj fazi zapao u probleme protiv Magsudulua koji je znalački iskoristio stečenu prednost.

Nikola Đukić je odolijevao učesniku Grand pri turnira Aminu Tabatabeiju, a nakon velike borbe protivnici su se saglasili na remi.

Dobra pozicija Luke Draškovića raspala se kao kula od karata, pa je najmlađi crnogorski velemajstor morao potpisati kapitulaciju.

Remizorao je i Dragiša Blagojević, iako je iznenađen u otvaranju, pa je sjajnom igrom osigurao remi u partiji sa Mousavi Sejed Kalijem.

Dame su ubjedljivo savladale Oman 3,5:0,5, a pečate na pobjedu su stavile mlade crnogorske šahistkinje, dok je čelna tabla Aleksandra Milović odmarala.

Posebno vrijedi istaći debitantsku pobjedu petnaestogodišnje Milene Mosurović, koja je u prvom nastupu za reprezentaciju upisala pobjedu.

Pobjede su upisale i Nikolina Koljević i Kristina Bačić, dok se Mateja Popovic morala zadovoljiti remijem.

Muška reprezentacija se sjutra sastaje sa Dominikanskom republikom i slovi za favorita, dok će izazov za dame predstavljati reprezentacija Brazila.

Partije četvrtog kola počeće u 11 sati i 30 minuta.

