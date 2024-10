Poraz rukometašica Tivta u Turskoj

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Tivta poražene su danas u Niliferu od Burse 34:25, u prvom meču drugog kola EHF kupa.

Turski tim do pobjede Eda Nur Četin sa devet, dok je Kubranur Sahan postigla sedam golova.

U tivatskoj ekipi bolje od ostalih bile su Maša Pavlović sa osam i Kristina Arsenijević sa sedam pogodaka.

Dogovorom klubova oba meča biće odigrana u Turskoj.

Subotnji revanš počeće u 15 sati.

