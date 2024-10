Poraz Primorca u Šibeniku

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca poraženi su večeras u Šibeniku od splitskog Jadrana 15:13, u utakmici trećeg kola regionalne Prenijer lige.

To je drugi poraz kotorskog tima u regionalnom takmičenju ove sezone, nakon što je na startu poražen i od Novog Beograda.

Upisao je i pobjedu protiv Primorja.

Junak trijumfa splitskog tima bio je Loren Fatović sa šest golova.

U ekipi iz Kotora po tri gola postigli su Nika Šušiašvili i Dušan Matković, a jedan manje Savo Ćetković.

