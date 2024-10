Poraz Partizana na startu Evrolige

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Partizana poraženi su na startu nove sezone Evrolige.

Partizan je večeras u dvorani “Fernando Beusa”, u prvom kolu, poražen od Baskonije 88:82.

Beogradski tim je tri četvrtine kontrolisao meč, imao devet poena prednosti u trećem periodu, ali ni to nije bilo dovoljno da se upiše trijumf.

Domaći sastav do pobjede vodili su Markus Hauard sa 17 i Timote Luvavu sa 15 poena.

U ekipi Partizana bolji od ostalih bili su Tajrik Džons sa 22 i Brendon Dejvis sa 20 poena.

Na startu sezone poražen je i madridski Real od Bajerna u Minhenu 97:89, Žalgiris je u Kaunasu pobijedio Barselonu 74:67, dok je Monako kao domaćin bio bolji od Milana 93:80.

Branilac trofeja, grčki Panatiniakos, trijumfovao je u Berlinu protiv Albe 87:77, dok je Makabio slavio protiv Asvela 89:82.

