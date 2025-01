Poraz Paramonta u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont iz Podgorice poražen je danas u Zagrebu od Parasport Slovenije 59:53, u meču drugog turnira NLB WHEEL lige košarkaša u kolicima.

To je prvi poraz Paramonta u regionalnom takmičenju ove sezone, nakon pobjeda pred svojim navijačima protiv Zmaja iz Gradačca 69:57 i Una Sane iz Bihaća 70:54.

Podgorički tim je, nakon slabije tri četvrtine i zaostatka od 18 poena (50:32), u posljednjem dijelu uspio da se vrati u igru i smanji zaostatak, ali je za preokret nedostajalo koncentracije u odsutnim trenucima.

Trener Vladan Nikolić kazao je da je Paramont odigrao tešku utakmicu protiv raspoloženog protivnika iz Ljubljane.

“Izgubili smo tijesno, dali smo sve od sebe. Slovenački predstavnik se pokazao kao odličan tim, koji je kvalitet potvrdio pobjedom protiv zvaničnog šampiona, ekipe Vrbasa iz Banja Luke. Bili su raspoloženi, nadogradili su igru i odigrali mnogo bolje nego prošle sezone”, rekao je Nikolić.

On je istakao da ostaje žal za izgubljenom utakmicom.

“Ništa još nije riješeno. Imaju da se odigraju još dva kola i svasta je moguće. Računam da smo, sa dva trijumfa, praktično već u polufinalu, a onda nam ostaje borba za prva tri mjesta”, rekao je Nikolić.

Parasport je do pobjede vodio Haris Kuduzović sa 22 poena.

U ekipi iz Podgorice, Ramo Rekanović je ubacio 31,

a dvocifren učin imao je još samo Nermin Hujić sa 13 poena.

Naredni turnir biće odigran u Bihaću, 23. februara, a Paramont će biti slobodan.

