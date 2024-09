Poraz muške reprezentacije od Grčke, dame bolje od Angole

Podgorica, (MINA) – Muška šahovska reprezentacija pretrpjela je četvrti poraz u desetom kolu Šahovske Olimpijade koja se održava u Budimpešti.

Grčka je u meču punom preokreta minimalno slavila sa 2,5-1,5.

Zvanični šampion Crne Gore, Nikita Petrov zaigrao je odlučno, isforsirao prelazak u završnicu, osvojio pješaka, a zatim preciznom igrom natjerao svog protivnika na predaju nakon svega 28. poteza.

Luka Drašković je neočekivano iz jednake pozicije došao u mogućnost da udarom g5 u 23. potezu osvoji u najmanju ruku figuru, ali on se odlučio da razmjeni topove.

Ubrzo je na tabli ostala završnica sa raznobojnim lovcima koja je okončana podjelom bodova.

Nedostajalo nam je samo pola poena za pozitivan ishod, međutim Denis Kadrić i Nikola Đukić nijesu uspjeli da pronađu odbranu u pozicijama gdje su imali po pješaka manje, pa je Grčka uspjela da potpuno preokrene meč i trijumfuje sa 2,5-1,5.

Na taj način propuštena je velika šansa da se ponovi rezultat sa prethodne Olimpijade od rekordnih 15 bodova.

Pobjedom u poslednjem kolu, naša reprezentacija bi se plasirala nešto bolje od početnog rejtinga.

Uoči poslednjeg kola naša ekipa je na 36. mjestu, a to je bila i startna pozicija.

U muškoj konkurenciji na čelu tabele je Indija sa 19 poena, Kina ima 17, dok je pomalo senzacionalno, na trećem mjestu Slovenija sa 16.

Dame su savladale reprezentaciju Angole, teže nego što se očekivalo, minimalnim rezultatom.

Alena Skvorcova je na prvoj tabli iskoristila grubu grešku i taktičkim udarom matirala svoju protivnicu.

Dugo su igrane preostale tri partije, a Mateja Popović je grubom greškom u dobijenoj završnici uspjela da dozvoli svojoj protivnici da uplovi u luku spasa, odnosno da remizira partiju.

Nikolina Koljević je preciznom igrom realizovala prednost dokazavši da su dvije lake figure bolje od topa, dok je Aleksandra Milović u jednakoj poziciji previdom poklonila poen šahistkinji iz Angole.

Dame imaju šest pobjeda i već su nadmašile rezultat od 11 bodova sa prethodne Olimpijade, a eventualna pobjeda u poslednjem kolu garantovala bi plasman bolji od početnog rejtinga.

Šahistkinje su 47, a krenule su sa starne pozicije 42.

Poslednje 11. kolo, na programu je sjutra u 11 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS