Poraz Mornara u Leskovcu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mornara poraženi su večeras u Leskovcu od Radničkog iz Kragujevca 1:0, u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Pitanje pobjednika riješio je Mlan Aleksić u 71. minutu.

Revanš utakmica na programu je 31. jula u Pogorici.

Minimalan poraz upisali su i fudbaleri Budućnosti, koji su u Sofiji izgubili od CSKA 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Birsen Karageren u 44. minutu.

Revanš utakmica biće odigran 1. avgusta u Podgorici.

Dečić je juče u Batumiju savladao gruzijski Dinamo 2:0.

