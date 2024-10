Poraz Mornar Barskog zlata

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Baru od Cedevita Olimpije 92:82, u trećem kolu Admiralbet ABA lige.

To je barskom timu treći poraz ove sezone, dok je Cedevita Olimpija upisala prvi trijumf.

Pobjednik duela odlučen je sredinom treće četvrtine, kada su gosti serijom od 17:0 od zaostatka od tri stigli do prednosti od 14 poena (71:57).

Ljubljanski sastav do pobjede vodio je Derik Ogbeide sa 17, dok je poen manje ubacio Jaka Blažič.

U ekipi iz Bara najbolji je bio Brenden Dženkins sa 25, Džamari Smit i Ilija Đoković dodali su po 15, a Lovre Runjić deset poena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS