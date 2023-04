Poraz Mornar Barskog zlata u Železniku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Železniku od FMP-a 101:76, u utakmici 26. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim, koji je upisao 16. poraz, ranije je obezbijedio opstanak.

FMP je zabilježio 14. pobjedu i u plej-ofu će startovati sa petog mjesta.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Čarls Mening sa 27 i Čarls Mur sa 19 poena.

U barskom timu bolji od ostalih bio je Nemanja Vranješ sa 13, Marko Kovačević i Marko Pecarski dodali su po 11, a po poen manje Balša Živanović i Radovan Đoković.

Mornar do kraja treba da odigra još dvije zaostale utakmice, sa Crvenom zvezdom (20. april) i Igokeom (23. april) u Baru.

