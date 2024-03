Poraz Mornar Barskog zlata u Splitu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras od Splita 85:75, u utakmici 22. kola Admiralbet ABA lige.

To je 18. poraz barskog tima, koji je i nakon 22. kola ostao na začelju tabele.

Utakmica, u kojoj je domaćin bio konstatno u vođstvu, odlučena je u drugom dijelu treće četvrtine, kada je Split došao do 13 poena prednosti.

Početkom posljednjeg dijela domaćin je imao prednost od 16 poena.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Šenon Šorter sa 20 poena.

U ekipi iz Bara bolji od ostalih bili su Markus Veders sa 19 i Tevian Dan-Martin sa 17 koševa.

Budućnost Voli će sjutra u Ljubljani, u derbiju kola, biti gost Cedevita Olimpije (18), dok će u ponedjeljak u Podgorici rivali biti SC Derbi i FMP (17).

