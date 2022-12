Poraz Mornar Barskog zlata u Ljubljani

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Ljubljani od Cedevita Olimpije 100:79, u utakmici 12. kola Admiralbet ABA lige.

To je treći uzastopni, ukupno osmi, poraz barskog tima ove sezone.

Domaćin je opravdao ulogu favorita, tokom cijelog meča bio je u vođstvu, koje je u 37. minutu iznosilo 21 poen (94:73).

Gosti, koji su u Tuvoliju nastupili bez Vladimira Mihailovića, nijesu uspjeli da zaprijete rivalu, primili su ponovo 100 poena i izgubili peti meč u posljednjih šest kola.

Najefikasniji u pobjedničkom timu, koji je upisao devetu pobjedu, bio je Alen Omić sa 18, Amar Alibegović je ubacio 17, dok je Džošua Adamas meč završio sa 15 poena.

U barskom timu po 18 poena ubacili su Deron Rasel i Marko Pecarski.

