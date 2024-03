Poraz Mornar Barskog zlata u Ljubljani

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Ljubljani od Cedevita Olimpije 105:89 (30:28, 17:18, 28:15 i 30:28), u utakmici 24. kola Admiralbet ABA lige.

To je 19. poraz barskog tima u sezoni, a drugi u međusobnim duelima sa sastavom iz Ljubljane.

Mornar je dvije četvrtine bio ravnopravan rival, a pitanje pobjednika odlučen je sredinom treće četvrtine.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Alen Omić sa 20 poena.

U ekipi iz Bara najbolji je bio Aleks Gavrilović sa 26, Markus Veders je ubacio 24, dok je Tevijan Dan-Martin meč završio sa 17 poena.

SC Derbi će sjutra biti domaćin beogradskom Partizanu.

Budućnost Voli je u četvrtak poražena od FMP-a od 84:76.

