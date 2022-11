Poraz Mornar Barskog zlata u Čačku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Čačku od Borca 90:87 (21:33, 26:18, 25:19 i 18:17), u utakmici osmog kola Admiralbet ABA lige.

To je peti poraz barskog tima u regionalnom takmičenju ove sezone, u kojoj ima i tri pobjede.

Borac je upisao prvu pobjedu i prekinuo seriju od sedam uzastopnih poraza.

Mornar je u Čačku dobro počeo i finišu prve četvrtine imao dvocifrenu prednost (29:16).

U drugoj četvrtini domaćin je uspio da smanji zaostatak, a u trećoj i da napravi preokret i dođe do vođstva koje je zadržao do kraja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Hanter Hejl sa 29 poena.

U barskoj ekipi najbolji je bio daren Rasel sa 30, dok je Marko Pecarski ubacio 16 poena.

Budućnost Voli će u Podgorici, u 19 sati, igrati sa Cibonom, dok će SC Derbi u ponedjeljak biti gost Splita.

