Poraz Mornar Barskog zlata u Čačku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Čačku od Borca 90:71, u utakmici 20. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim upisao je 13. uzastopni poraz i na začelju je tabele sa samo jednim trijumfom.

Konačna razlika i nije pravi pokazatelj stanja na terenu, jer je Mornar do sredine posljednje četvrtine bio u igri.

Serijom 11:0 smanjio je zaostatak na 68:64, ali je u nastavku potpuno stao i dozvolio domaćinu da dođe do trijumfa.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Justas Furmanavičius sa 22, dok je Pavle Nikolić meč završio sa 19 poena.

U ekipi Mornara najbolji je bio Lovro Bunjević sa 15 poena.

SC Derbi će sjutra ugostiti Krku iz Novog Mesta (17), dok je za ponedjeljak zakazan duel Crvene zvezde i Budućnost Volija (20).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS