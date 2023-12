Poraz Mornar Barskog zlata u Čačku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Čačku od Borca 79:71, u utakmici 12. kola Admiralbet ABA lige.

Mornar je upisao šesti uzastopni poraz i poslije 12. kola na začelju je tabele sa samo jednim trijumfom.

Borac je do šestog trijumfa vodio Džavon Frenklin sa 16, dok je Bojan Tomašević meč završio sa 14 poena.

U ekipi Mornara najbolji je bio Markus Veders sa 18 koševa.

Budućnost Voli će u Beogradu, u 21 sat, igrati protiv Partizana, dok će SC Derbi u nedjelju, u 17 sati, ugostiti Crvenu zvezdu.

